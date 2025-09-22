Генеральный секретарь ООН намерен обсудить с главой МИД России вопросы, "представляющие взаимный интерес", сообщил официальный представитель всемирной организации Стефан Дюжаррик

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Встреча генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым запланирована на 25 сентября. Об этом заявил на брифинге в ответ на вопрос корреспондента ТАСС официальный представитель всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Полагаю, что она состоится после полудня в четверг", - сказал он.

Дюжаррик добавил, что Гутерриш намерен обсудить с главой МИД РФ вопросы, "представляющие взаимный интерес".

Лавров будет главой делегации РФ на 80-й сессии Генассамблеи ООН, где 27 сентября выступит с трибуны. Как ожидается, он проведет ряд встреч в различных форматах, не исключены переговоры главы МИД РФ с госсекретарем США Марко Рубио.

80-я сессия ГА ООН начала работу 9 сентября. В рамках недели высокого уровня в период с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября на полях ГА ООН пройдут общеполитические дебаты, за это время ожидается выступление 193 делегаций.