Спецпредставитель США назвал бесполезным признание Палестины западными странами

ДУБАЙ, 22 сентября. /ТАСС/. Посол США в Турции и спецпредставитель по Сирии Том Баррак считает бесполезным решение ряда западных стран признать государственность Палестины, поскольку оно не способствует миру на Ближнем Востоке. Американский дипломат дал журналистке Хедли Гэмбл интервью, полная версия которого опубликована эмиратским изданием The National.

"Приятно видеть, что Организация Объединенных Наций и отдельные ее члены что-то делают. Это уже достижение, однако я считаю, что это бесполезно. Это не помогает", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать решение признать Палестину, принятое премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Баррак также назвал иллюзией мир на Ближнем Востоке, который невозможен из-за борьбы региональных акторов за легитимность. "Когда мы говорим о мире, это иллюзия. Мира никогда не было. Вероятно, мира никогда не будет, потому что все борются за легитимность", - подчеркнул он.

21 сентября о признании палестинской государственности объявили Австралия, Великобритания, Канада и Португалия. Макрон ранее заявил, что Франция намерена официально признать Палестину на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая начнется 23 сентября в Нью-Йорке.