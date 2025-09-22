По данным агентства, санкции могут повлиять на возможность Международного уголовного суда платить своим сотрудникам, ограничить доступ к банковским счетам и программному обеспечению компьютеров в его офисах

ЛОНДОН, 22 сентября. /ТАСС/. США планируют наложить дополнительные санкции на Международный уголовный суд (МУС) - на этот раз ввести ограничения на работу самой организации, помимо отдельных должностных лиц. Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, введение таких санкций обсуждалось в правительственных кругах США, но точная дата объявления ограничений неизвестна.

Как сообщает Reuters, должностные лица МУС уже провели экстренные совещания о возможных последствиях всеобъемлющих санкций совместно с представителями государств - членов организации.

По информации агентства, санкции могут повлиять на возможность суда платить своим сотрудникам, ограничить доступ к банковским счетам и программному обеспечению компьютеров в офисах МУС.

Нынешняя американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом уже несколько раз вводила санкции в отношении МУС. Указ, предусматривающий введение санкций против должностных лиц инстанции, Трамп подписал 6 февраля. Американское правительство обвинило суд в неправомерных действиях в отношении Вашингтона и его союзников, таких как Израиль. В США считают, что МУС злоупотребил своими полномочиями, выдав необоснованные ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта. Указ позволяет применять финансовые и визовые рестрикции против причастных к расследованиям в отношении американских граждан или их союзников сотрудников суда, а также членов их семей.