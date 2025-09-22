Положение Украины с военной точки зрения является безнадежным, сообщил полковник в отставке

БЕЛГРАД, 22 сентября. /ТАСС/. НАТО переживает процесс распада, а положение Украины с военной точки зрения является безнадежным, заявил в интервью сербскому изданию "Политика" бывший советник министра обороны Соединенных Штатов, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. По его словам, исход нынешнего конфликта в Восточной Европе уже предрешен.

"Американская военная помощь Украине сокращается, а европейские государства не имеют ни ресурсов, ни поддержки общества, чтобы продолжать войну еще долго", - отметил Макгрегор.

Отвечая на вопрос о возможности уступок со стороны РФ ради мира, он подчеркнул, что все новые территории "теперь часть России".

"Поскольку у стран НАТО нет ни воли, ни способности изменить эту реальность, шансов на пересмотр статус-кво нет", - указал он.

Экс-советник шефа Пентагона также усомнился в том, что в нынешних условиях может быть достигнуто долговечное мирное соглашение.

"Украинский режим не является надежным переговорщиком. Москва не может рассчитывать на устойчивый договорный мир с нынешними правительствами США, Британии, Франции и Германии", - подчеркнул Макгрегор.

При этом он выразил уверенность в том, что "правительства в Лондоне, Париже и Берлине уже подключены к аппаратам жизнеобеспечения и будут заменены", а на смену им "могут прийти националистические правительства, которые не будут заинтересованы в продолжении вражды с Россией".

"Уже сейчас Словакия и Венгрия показывают пример, которому со временем, вероятно, последуют и другие восточноевропейские страны", - добавил он.

Говоря о последствиях конфликта для Запада, собеседник сербского издания констатировал, что "НАТО тихо разваливается".

"Европейские государства поймут, что им нужно самим заботиться о своей обороне. Они сформируют новые системы безопасности на основе региональных и культурных интересов", - уточнил Макгрегор. По его оценкам, "Вашингтон должен сосредоточиться на внутренних делах и событиях в Западном полушарии", так как американский народ "все громче требует перемен во внешней и оборонной политике США".