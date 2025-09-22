Это произошло в преддверии признания Францией государственности Палестины, сообщил мэр Бенуа Пайян

ПАРИЖ, 22 сентября. /ТАСС/. Марсель (департамент Буш-дю-Рон на юге Франции) установил побратимские связи с Вифлеемом (Западный берег реки Иордан) в преддверии признания Францией государственности Палестины. Об этом мэр Марселя Бенуа Пайян сообщил на своей странице в X.

"Марсель и Вифлеем. Новое партнерство для распространения идеи мира и братства в Средиземноморье. В трудные времена Марсель остается городом солидарности", - написал мэр, сопроводив свое сообщение эмодзи в виде флагов Франции и Палестины.

Соглашение о сотрудничестве будет сосредоточено на вопросах здравоохранения, культуры и предпринимательства. Как отмечает телеканал BFMTV, в мэрии города указали, что это "традиционные темы для городов-побратимов".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что проведет 22 сентября в ООН конференцию по вопросу признания Палестины вне зависимости от боевых действий в Газе и других шагов израильских властей. 24 июля он заявил, что Франция намерена признать Государство Палестина на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.