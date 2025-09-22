Постпред Дани Данон назвал решение назначить заседание Совбеза на эту дату "лицемерием"

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Израильская делегация не будет участвовать в запланированном на 23 сентября заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в секторе Газа. Об этом сообщил израильский постпред при всемирной организации Дани Данон. Он объяснил это тем, что израильтяне отмечают в этот день праздник Рош ха-шана (Новый год по еврейскому календарю), и назвал решение назначить заседание Совбеза на эту дату "лицемерием" по отношению к представителям Израиля.

"Я вновь заявил председателю Совета Безопасности, что Израиль не будет участвовать в завтрашнем заседании Совета Безопасности. Несмотря на наше предварительное уведомление о том, что заседание приходится на Рош ха-шана, Совет решил провести дебаты именно в этот день", - написал он в X, сопроводив запись копией своего официального письма, направленного действующему председателю СБ ООН Ким Сан Чжину.

"Одностороннее обсуждение, проведенное в еврейский праздник, является еще одним доказательством лицемерия ООН", - утверждал Данон.