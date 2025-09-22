Еврейское государство готово принять ее в Ашкелоне, сообщил МИД страны

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Израиля не допустят подхода гуманитарной "Флотилии стойкости" к берегам сектора Газа, вместо этого активистам предложено высадиться в порту израильского города Ашкелон. Об этом говорится в заявлении МИД еврейского государства.

"Глобальная флотилия "Сумуд" (от арабского "ас-сумуд" - стойкость, сопротивление), она же "Флотилия стойкости", в составе десятка принадлежащих разным странам судов, на борту которых находятся сотни активистов, в том числе шведская правозащитница Грета Тунберг, прибыла к берегам Туниса 7 сентября. Миссия ставит своей задачей прорвать блокаду палестинского сектора Газа и доставить пострадавшему от конфликта народу гуманитарную помощь.

Согласно заявлению МИД Израиля, власти еврейского государства считают, что эта флотилия "организована [радикальным палестинским движением] ХАМАС и предназначена для обслуживания целей ХАМАС". "Израиль не позволит этим судам войти в зону активных боевых действий [у побережья Газы] и не допустит нарушения законной морской блокады. Если участники флотилии искренне желают доставить гуманитарную помощь, а не содействовать ХАМАС, Израиль призывает их пришвартоваться в порту Ашкелона и разгрузить груз там, откуда он будет оперативно и скоординированно доставлен в сектор Газа", - заявили в министерстве.

Приморский Ашкелон - ближайший к сектору Газа крупный израильский город, он расположен в 15 км к северу от границы с палестинским анклавом. "Израиль настоятельно призывает участников флотилии не нарушать закон и принять предложение Израиля о мирной передаче любой имеющейся у них помощи", - добавили в МИД.