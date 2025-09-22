Оно предусматривает освобождение 10 израильских заложников, передает телеканал

ТУНИС, 22 сентября. /ТАСС/. Посредники между палестинским радикальным движением ХАМАС и Израилем выдвинули новое предложение о прекращении огня в секторе Газа, которое предусматривает освобождение 10 израильских заложников и перемирие сроком в два месяца. Об этом сообщил со ссылкой на источники телеканал Al Hadath.

По его информации, согласно условиям предложения, ХАМАС должен будет передать 10 живых заложников, удерживаемых в палестинском анклаве, а также тела двух заложников с американским гражданством "в обмен на гарантии США, что режим прекращения огня в Газе продлится два месяца и позволит доставлять гуманитарную помощь". По информации источников, ни ХАМАС, ни Израиль пока не предоставили свои ответы, а "дипломатические усилия по достижению решения, которое выведет переговоры из тупика, продолжаются".

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что палестинские радикалы написали президенту США Дональду Трампу письмо, в котором просят его "лично гарантировать 60-дневную паузу в Газе в обмен на немедленное освобождение половины заложников". Ожидается, что послание ХАМАС будет передано хозяину Белого дома на текущей неделе. В администрации США рассчитывают, что это позволит приостановить боевые действия и "запустить переговоры, прервавшиеся после израильского удара по ХАМАС в Дохе".

9 сентября Израиль нанес удары по членам руководства палестинского движения ХАМАС, находившимся в Дохе. Палестинское движение сообщило о гибели шести человек, включая сына одного из лидеров организации в секторе Газа Халиля аль-Хейи и сотрудника катарских сил безопасности. После этого Катар, выступающий одним из ключевых посредников в переговорном процессе, заявил, что "не считает реалистичным продолжение переговоров по урегулированию конфликта в секторе Газа".