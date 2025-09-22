Рубио обсудил с президентом Сирии отношения страны с Израилем

Госсекретарь США и Ахмед аш-Шараа также обсудили текущие усилия по борьбе с терроризмом, поиски пропавших без вести американцев

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа обсудили борьбу с терроризмом и отношения с Израилем. Об этом говорится в сообщении Государственного департамента.

"Они обсудили текущие усилия по борьбе с терроризмом, поиски пропавших без вести американцев и важность отношений между Израилем и Сирией для укрепления безопасности в регионе", - сказано в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

17 сентября министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Асаад аш-Шейбани и министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер провели в Лондоне переговоры под эгидой США. Стороны обсудили новый проект договора по мерам безопасности, который заменит соглашение о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах, заключенное в 1974 году.

Как ранее заявил аш-Шараа, вопрос об установлении мира и нормализации отношений с Израилем "не стоит сейчас на повестке дня". Однако, по его словам, если двум соседним странам удастся договориться о мерах безопасности, то, возможно, "в будущем они придут к другим соглашениям".