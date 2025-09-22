В военкомате отметили, что нападавшие будут привлечены к ответственности

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Трое военнообязанных сбежали из военкомата в городе Калуше Ивано-Франковской области Украины во время нападения на него группы неизвестных. Об этом сообщил Ивано-Франковский областной территориальный центр комплектования (ТЦК - аналог военкомата).

"22 сентября 2025 года группа неизвестных совершила нападение на Калушский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки. В результате нападения находившиеся на территории трое военнообязанных сбежали", - сообщила пресс-служба областного ТЦК в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

В военкомате отметили, что нападавшие будут привлечены к ответственности.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. Все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов.