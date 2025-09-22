Наследный принца Мухаммед бен Сальман подчеркнул, что создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме - единственный способ достичь мира на Ближнем Востоке

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Израиль намерен продолжать агрессивные действия, которые угрожают безопасности Ближнего Востока и подрывают мирные усилия в регионе. Об этом говорится в обращении наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана к участникам международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта, которая проходит на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Эта конференция была созвана <...> в условиях продолжающейся израильской оккупации, агрессии и жестоких преступлений против наших палестинских братьев в секторе Газа и на Западном берегу. Продолжаются также посягательства на суверенитет арабских стран, последнее из которых - нападение на Катар. Все это подчеркивает, что Израиль намерен и дальше придерживаться агрессивным практикам, которые угрожают региональной и международной безопасности и стабильности, а также подрывают мирные усилия в нашем регионе", - сказано в речи наследного принца, которую зачитал министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан.

Наследный принц также подчеркнул, что реализация решения о создании независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме - единственный способ достичь мира на Ближнем Востоке и создать "новую реальность, в которой весь регион сможет стать стабильным и процветающим". В этом контексте Мухаммед бен Сальман поблагодарил страны, которые объявили о своем решении или намерении признать Палестину.