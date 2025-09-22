Москва, как и подавляющее большинство стран мира, 149 государств, давно признали законные права палестинцев на возвращение и самоопределение, заявил замглавы МИД

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Россия вместе с подавляющим большинством стран мира давно признала законные права палестинцев на собственное государство, не дожидаясь нынешней трагедии. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин, выступая на международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию ближневосточного вопроса в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

"Хотел бы напомнить, что Россия, как и подавляющее большинство стран мира, 149 государств, давно признали законные права палестинцев на возвращение и самоопределение, их справедливое чаяние на собственное государство. Сделали это, не дожидаясь нынешней человеческой трагедии и чудовищной катастрофы, унесшей жизни по меньшей мере 65 тысяч палестинцев", - сказал он.