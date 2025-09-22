Он также выразил надежду, что конференция высокого уровня по мирному урегулированию ближневосточного вопроса "станет важной вехой на пути к реализации решения о двух государствах"

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Страны, признавшие государственность Палестины, должны взять на себя ответственность и защитить палестинский народ от убийств. Об этом заявил генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт, выступая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию ближневосточного вопроса.

"Страны, признавшие сегодня Государство Палестина, должны взять на себя ответственность и защитить палестинцев от убийств", - сказал он. Генсек ЛАГ выразил надежду, что нынешняя конференция "станет важной вехой на пути к реализации решения о двух государствах".

Ранее на конференции о признании Государства Палестины объявили Франция, Бельгия, Андорра, Люксембург, Мальта и Сан-Марино. 21 сентября Палестину официально признали Австралия, Великобритания, Канада и Португалия. Согласно их заявлениям, приверженность принципу двух государств для двух народов является ключом к миру и безопасности как для палестинского, так и для израильского народов.