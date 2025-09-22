Государственный министр ОАЭ Халифа аль-Марар также призвал СБ ООН взять на себя "юридическую и моральную ответственность" за поддержку мер по сдерживанию Израиля и прекращению нарушений на оккупированных палестинских территориях

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Будущая палестинская администрация в случае реализации решения о создании двух государств должна будет ограничить применение оружия в Палестине, а также взять на себя функцию борьбы с экстремизмом. Об этом заявил государственный министр ОАЭ Халифа аль-Марар на международной конференции высокого уровня по урегулированию палестино-израильского конфликта.

"Мы осознаем, что для достижения устойчивого мира необходимо обозначить четкий политический горизонт и создать юридически значимую дорожную карту для независимого палестинского государства, а также реформировать и наделить полномочиями законную и компетентную палестинскую национальную администрацию, которая ограничит применение оружия и будет привержена борьбе с экстремизмом и терроризмом", - сказал эмиратский дипломат.

По его словам, ОАЭ считают необходимым продолжать работу по достижению постоянного прекращения огня в секторе Газа, освобождению израильских заложников и палестинских заключенных, а также обеспечению доступа гуманитарной помощи во все районы анклава. Министр призвал Совет Безопасности ООН взять на себя "юридическую и моральную ответственность" за поддержку мер по сдерживанию Израиля и прекращению нарушений на оккупированных палестинских территориях.