Прабово Субианто также подчеркнул, что индонезийская сторона поддержит "все гарантии безопасности" для еврейского государства

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Индонезия немедленно признает Государство Израиль после того, как оно признает государственность Палестины. Об этом заявил президент Индонезии Прабово Субианто, выступая на международной конференции высокого уровня по урегулированию палестино-израильского конфликта.

"Индонезия заявляет, что, как только Израиль признает независимость и государственность Палестины, Индонезия незамедлительно признает Государство Израиль", - сказал он. Субианто также подчеркнул, что индонезийская сторона поддержит "все гарантии безопасности для Израиля".

Президент Индонезии выразил уверенность в том, что признание Палестины - "это правильный шаг на правильную сторону истории".