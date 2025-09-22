Глава японского МИД Такэси Ивая также осудил "односторонние действия" Израиля в секторе Газа

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Признание Японией государственности Палестины - это вопрос времени. Об этом заявил глава МИД Японии Такэси Ивая, выступая на международной конференции высокого уровня по урегулированию палестино-израильского конфликта.

"Для моей страны признание Палестины - это не вопрос "если", а вопрос "когда", - подчеркнул он, напомнив, что Япония всегда была последовательным сторонником реализации концепции двух государств для двух народов.

Глава японского внешнеполитического ведомства осудил "односторонние действия" Израиля в секторе Газа, в то же время подвергнув критике палестинское радикальное движение ХАМАС, потребовав от него немедленного освобождения всех заложников.