Глава МИД Венесуэлы планирует встретиться с Лавровым на полях Генассамблеи ООН

Иван Хиль Пинто также запланировал встречи с главами МИД Латинской Америки, Азии и Африки

КАРАКАС, 23 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН планирует встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"У нас запланированы многочисленные встречи, мы встретимся с министром иностранных дел [России] Сергеем Лавровым, главами МИД Латинской Америки, Азии и Африки", - сообщил Хиль в интервью телеканалу Venezolana de Televisión.

Министр выделил запланированную "встречу Группы друзей в защиту Устава ООН, в которую входят Россия, Китай, Иран, Боливия, Никарагуа" и другие страны. Венесуэла также примет участие в переговорах в рамках Боливарианского альянса народов Америки, отметил Хиль.