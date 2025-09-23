Президент Бразилии призвал американскую администрацию действовать более ответственно во внешней политике и избегать вмешательства во внутренние дела других стран

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва порекомендовал главе Белого дома Дональду Трампу соответствовать его должности, поскольку тот возглавляет наиболее технологичную и экономически развитую державу мира.

"Президент [США Дональд] Трамп должен вести себя как глава государства <...>, как государственный деятель ведущей экономической державы, крупнейшей военной и наиболее технологичной страны", - заявил бразильский лидер в интервью телеканалу PBS News.

По его словам, американская администрация также должна действовать более ответственно во внешней политике и избегать вмешательства во внутренние дела других стран. "Меня беспокоит то, что США долгое время заявляли миру, что являются олицетворением мировой демократии, - сказал глава государства. - Эта страна обладает величием и могуществом, она должна нести гораздо большую ответственность".

Ранее президент Бразилии уже выражал мнение, что Трамп должен перестать считать себя "императором мира" и вести диалог с другими странами в цивилизованной манере.