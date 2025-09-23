Кандидат на выборах американского вице-президента в 2020 году поделилась, что, к сожалению, "паразитирующий класс" в США видит в России лишь природные ресурсы, желая их украсть

ДОНЕЦК, 23 сентября. /ТАСС/. Большинство жителей США, за исключением "паразитирующего класса", обрадовались бы нормализации отношений с РФ. Такое мнение высказала ТАСС бывший член Палаты представителей Конгресса США, кандидат на выборах американского вице-президента в 2020 году Синтия Энн Маккинни во время поездки в ДНР.

"Да, конечно. Большая часть жителей США были бы рады, чтобы Россия и США действительно жили в условиях добрососедства, в гармонии, конечно, насколько это возможно. Но, к сожалению, у нас есть этот паразитирующий класс, который, смотря на Россию, видит в ней исключительно природные ресурсы, богатства, которые они хотят украсть. Они хотят колонизировать Россию, они хотят "балканизировать" Россию, создав на ее территории еще 15 новых государств", - сказала Маккинни.

По ее словам, она приехала в Донбасс, чтобы признать, что США - это страна, которая "принесла другим действительно много страданий, но это не значит, что все ее жители согласны с этим". "Я хочу, чтобы у людей просто была возможность жить вместе в гармонии", - заключила Маккинни.

Маккинни приехала в ДНР в трехдневный пресс-тур вместе с журналистами и общественниками еще из семи стран, посетив в Донецке Аллею ангелов и Аллею Героев, военно-исторический музей Великой Отечественной войны, места обстрелов ВСУ. Она выступила на встрече со студентами и педагогами Донецкого государственного университета. Кроме того, гости побывали в Мариуполе.