Грег Мелло отметил, что США нельзя увязывать продление ограничений ДСНВ с вовлечением в международный механизм контроля над вооружениями других ядерных держав

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Согласие президента США Дональда Трампа на предложение РФ придерживаться ограничений Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) послужит важным сигналом для сторонников продолжения конфликта на Украине в Европе и американских "ястребов". Об этом заявил американский общественный деятель и представитель антивоенного и антиядерного движения Грег Мелло, который является руководителем Группы изучения Лос-Аламоса (штат Нью-Мексико).

"Согласие на предложение [президента РФ Владимира] Путина стало бы полезным сигналом для британских и европейских милитаристов, которые изо всех сил стараются продолжить войну против России на Украине", - приводятся его слова в заявлении Группы изучения Лос-Аламоса.

"Это также послужило бы сигналом для американских ядерных "ястребов", которые воображают, что могут манипулировать Трампом, заставляя его вкладывать миллиарды долларов в программы, которые снижают безопасность США и подрывают финансовую устойчивость страны. Эта инициатива дает ему возможность изменить ситуацию", - подчеркнул Мелло.

Он отметил, что Вашингтону нельзя увязывать продление ограничений ДСНВ с вовлечением в международный механизм контроля над вооружениями других ядерных держав, таких как КНР. "Если Трамп хочет добиться прогресса, то он должен подавить любое желание вовлечь в процесс Китай. [Следует решать] по одному вопросу за раз", - указал эксперт.

Ранее Путин на совещании с Совбезом РФ заявил, что Россия после истечения срока действия в феврале 2026 года Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) готова продолжить придерживаться обозначенных в нем центральных количественных ограничений в течение года, но подчеркнул, что сохранение РФ ограничений по ДСНВ возможно только при условии, что США будут действовать аналогичным образом.