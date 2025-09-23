The Print: Индия рассматривает возможность закупки двух эскадрилий Су-57

Источник газеты пояснил, что индийским требованиям соответствуют только новые истребители РФ и США, но Индия ориентирована на локализации производства, поэтому российское предложение больше подходит стране

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 сентября. /ТАСС/. Военно-воздушные силы Индии рассматривают возможность закупки российских истребителей пятого поколения Су-57, а также перспективы их производства в республике. Об этом сообщает издание The Print со ссылкой на источники.

По данным издания, Индия изучает возможность закупки как минимум двух эскадрилий Су-57 у России и анализирует российское предложение по их производству в Индии, как и в случае с более ранними самолетами МиГ и Су-30 МКИ.

Если предложение будет принято, индийская государственная компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) объединится с российским компанией "Сухой" и будет производить самолеты в Индии на ее заводе в Нашике, сообщили источники. "У КБ "Сухой" уже налажены рабочие отношения с HAL. Су-57 упростит процесс", - отметил он.

Источник газеты пояснил, что индийским требованиям соответствуют только новые истребители РФ и США, но Индия ориентирована на локализации производства, поэтому российское предложение больше подходит стране. "США не будут предлагать F-35 по программе "Сделано в Индии". Россия предлагает", - пояснил источник.

В составе индийских ВВС находится 31 истребительная эскадрилья численностью 16-18 самолетов каждая. Число эскадрилий с необходимого 41 сократится до 29 после вывода из эксплуатации 26 сентября всех устаревших истребителей МиГ-21.

Су-57 - единственный в мире истребитель пятого поколения, доказавший в реальных боевых условиях эффективность противодействия западным комплексам противовоздушной обороны. Самолет способен применять широкую номенклатуру управляемых высокоточных средств поражения и отличается малой заметностью для локаторов противника. В феврале 2025 года истребитель Су-57Э был представлен на индийской аэрокосмической выставке Air India и совершил там демонстрационные полеты.