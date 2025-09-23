Согласно вердикту федерального судьи Риты Лин, гранты были приостановлены на основании официальных писем, не относящихся к конкретным исследованиям, что является нарушением закона об административных процедурах

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Судья федерального суда Северного округа Калифорнии Рита Лин обязала американскую администрацию восстановить замороженные гранты Калифорнийского университета на медицинские нужды в размере $500 млн. Об этом сообщила газета Los Angeles Times.

Выделение грантов было приостановлено, как информирует издание, в связи с обвинениями Белого дома в адрес вуза в антисемитизме, использовании расового признака при приеме и признании трансгендерной идентичности.

Согласно вердикту федерального судьи, гранты были приостановлены на основании официальных писем, не относящихся к конкретным исследованиям, что является нарушением закона об административных процедурах, регулирующего нормотворческую деятельность органов исполнительной власти.

Президент Калифорнийского университета Джеймс Милликен ранее назвал сокращение грантов на более чем $500 млн, а также другие шаги администрации США разрушительной угрозой для всей университетской системы.

Правительство приостановило финансирование университета также из-за проведения протестов в поддержку Палестины. Президент США Дональд Трамп и представители его администрации неоднократно выступали с заявлениями в отношении престижных американских университетов. В частности, Министерство здравоохранения и социальных служб США отменило предназначавшиеся Гарвардскому университету федеральные гранты на сумму $60 млн из-за того, что, по мнению ведомства, вуз не справляется с решением проблем антисемитизма, этнической и расовой дискриминации.