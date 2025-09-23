Авторы инициативы также призывают к тщательному расследованию финансовых потоков и источников финансирования, связанных с движением

БРЮССЕЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Депутаты правоконсервативной фракции Европарламента (ЕП) "Патриоты" собирают подписи для подачи резолюции об объявлении леворадикального движения "Антифа" террористической организацией. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на имеющийся в его распоряжении текст резолюции.

"[Европарламент] объявляет "Антифа" террористической организацией, которая представляет прямую угрозу европейской безопасности, и приветствует инициативы государств - членов [ЕС] по ее классификации как таковой", - говорится в документе. Авторы инициативы также призывают к тщательному расследованию финансовых потоков и источников финансирования, связанных с движением. Кроме того, в тексте резолюции содержится призыв к институтам ЕС уделить "первоочередное внимание" ликвидации сетей "Антифа" в Европе.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о признании движения американских антифашистов террористической организации. Это произошло на фоне убийства американского правого активиста Чарли Кирка. Как сообщил на пресс-конференции губернатор штата Юта Спенсер Кокс, гильзы патронов, заряженных в винтовку, из которой, предположительно, был убит Кирк, содержали антифашистские и относящиеся к движению ЛГБТ (признано в РФ экстремистским и запрещено) гравировки.

В Европе о намерении признать "Антифа" террористической организацией вслед за США заявили Венгрия и Нидерланды. Нижняя палата нидерландского парламента уже проголосовала в поддержку этого шага.