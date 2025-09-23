По словам американского общественного деятеля, большинство людей в США не заинтересованы в том, чтобы тратить триллионы долларов на подготовку к войне, в которой невозможно выжить

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Отказ президента США Дональда Трампа от предложения РФ продолжить придерживаться ограничений Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) негативно скажется на его авторитете как внутри страны, так и за рубежом. Об этом заявил американский общественный деятель и представитель антивоенного и антиядерного движения Грег Мелло, который является руководителем Группы изучения Лос-Аламоса (штат Нью-Мексико).

"Другая сторона медали заключается в том, что предложение [президента России Владимира] Путина - это предложение, от которого Трамп не может отказаться, не потеряв лицо как внутри страны, так и за рубежом", - приводятся его слова в заявлении Группы изучения Лос-Аламоса. "Большинство людей в этой стране не заинтересованы в том, чтобы тратить триллионы долларов на подготовку к войне, в которой невозможно выжить, и уж тем более победить", - добавил Мелло.

Он отметил, что производство плутониевых ядер, которые будут использоваться при изготовлении разделяющихся боеголовок для разрабатываемой США межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel, обернется для страны "огромными финансовыми и человеческими издержками". При этом в случае продолжения действия ограничений ДСНВ уже имеющегося запаса современных боеголовок США было бы достаточно, так как договор запрещает наращивать количество МБР наземного базирования с разделяющейся головной частью без сокращения числа развернутых боезарядов, носителями которых выступают подводные лодки и стратегические бомбардировщики.

"Принять предложение Путина - это абсолютно очевидное решение: только выгода и никаких затрат. Пожалуйста, президент Трамп, примите это предложение и развивайте его", - подчеркнул эксперт.

Ранее Путин на совещании с Совбезом РФ заявил, что Россия после истечения срока действия в феврале 2026 года ДСНВ готова продолжить придерживаться обозначенных в нем центральных количественных ограничений в течение года, но подчеркнул, что сохранение Россией ограничений по ДСНВ возможно только при условии, что США будут действовать аналогичным образом.