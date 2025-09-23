В итоге выпуск был показан на YouTube-канале

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Американская медиакомпания Sinclair Broadcast Group приняла решение отменить показ программы в память об активисте Чарли Кирке после получения угроз. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на источники.

По ее данным, региональные филиалы телеканала ABC начали получать угрозы 19 сентября. Руководство Sinclair испугалось, что показ программы может спровоцировать всплеск преступлений, в итоге выпуск был показан на YouTube-канале.

Отмечается, что медиахолдинг уведомил правоохранительные органы о получении угроз, а также усилил меры безопасности на всех своих объектах. Полиция продолжает вести расследование.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа. Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.

Подозреваемый в убийстве Тайлер Джеймс Робинсон был задержан вечером 11 сентября. 16 сентября ему официально предъявили обвинения по семи пунктам, первым из которых является убийство при отягчающих обстоятельствах, вторым - противоправное применение огнестрельного оружия, повлекшее нанесение тяжких телесных повреждений. Его также обвиняют по двум эпизодам в препятствовании правосудию. Кроме того, Робинсону вменяются два обвинения в оказании давления на свидетелей, а также в совершении насильственного преступления в присутствии детей.