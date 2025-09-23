К этому времени завершится строительство всех необходимых государственным институтам зданий

ТОКИО, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Индонезии планируют окончательно завершить процесс переноса столицы из Джакарты в Нусантару к 2028 году. Об этом заявил глава администрации президента республики Мухаммад Кодари.

"Если есть только президентский дворец без законодательных и судебных институтов, как может правительство функционировать эффективно? Все три ветви власти должны быть представлены в Нусантаре", - приводит его слова газета Jakarta Globe.

Он отметил, что строительство всех необходимых государственным институтам зданий будет завершено к 2028 году в соответствии с поручением президента Индонезии Прабово Субианто. "Это позволит [новой] столице действительно соответствовать стандартам центра государственной власти", - добавил глава администрации индонезийского лидера.

Джоко Видодо, занимавший пост президента Индонезии с 2014 по 2024 год, предложил идею переноса столицы Индонезии из Джакарты в 2019 году. Первоначально планировалось, что мегаполис появится на острове Калимантан к 2024 году. На эти цели было выделено почти $32 млрд, однако из-за пандемии коронавируса реализация проекта была приостановлена.

В середине января 2022 года глава государства объявил, что новая столица будет называться Нусантара (в переводе означает "архипелаг"). 28 июля 2024 года Джоко Видодо приехал туда, чтобы провести первые рабочие дни, однако 30 июля вернулся в Джакарту, где сейчас располагается правительство. Прабово Субианто после своего избрания на пост президента заявил, что стремится завершить строительство Нусантары и готов туда переехать.