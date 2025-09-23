Это еще больше усугубляет гуманитарный кризис, охвативший палестинский сектор, отметил представитель ассоциации палестинских неправительственных гуманитарных организаций

КАИР, 23 сентября. /ТАСС/. Не менее 350 тыс. палаток необходимо установить в центральной и южной частях сектора Газа для размещения палестинцев, которые по требованию израильских властей вынуждены покинуть свои дома в северных районах анклава и эвакуироваться из его административного центра, города Газа. Такие данные привел представитель ассоциации палестинских неправительственных гуманитарных организаций.

"На сегодняшний день нам нужно по меньшей мере 350 тыс. палаток в центральной и южной областях сектора, чтобы разместить в них беженцев с севера Газы", - отметил представитель ассоциации, слова которого привел египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария". Он сообщил, что израильские власти до настоящего времени разрешили ввезти на территорию сектора менее 1,5 тыс.и палаток. "80 тыс. многоместных палаток приготовлены для отправки в анклав, однако Израиль ввел ограничения и на их доставку", - указал представитель ассоциации. По его убеждению, "это еще больше усугубляет гуманитарный кризис, охвативший палестинский сектор".

Согласно последним данным, приведенным пресс-службой израильской армии, к 21 сентября из города Газа уже были эвакуированы свыше 550 тысяч жителей.

8 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия в ближайшее время начнет масштабное наступление на город Газа, в связи с чем палестинскому населению следует немедленно его покинуть. Израильские ВВС атаковали в этом населенном пункте более 850 целей, готовя почву для операции сухопутных сил, которая началась 16 сентября.