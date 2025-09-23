Как отмечается в статье, главной слабостью остается зависимость Киева от помощи Вашингтона

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Западные страны столкнулись с системными проблемами, ограничивающими эффективность поддержки Украины. Такой вывод содержится в материале журнала Foreign Affairs.

Как отмечается в статье, главной слабостью остается зависимость Киева от помощи Вашингтона. По информации журнала, европейские чиновники опасаются, что "изменение американских приоритетов" может оставить Украину без важнейшего источника военной помощи. При этом предлагаемые Европой меры, включая размещение военного контингента на Украине и дополнительные санкции против России, оцениваются как нереалистичные и несущие большие риски для европейских стран.

Издание отмечает распространение пессимистичных настроений среди западных аналитиков относительно способности Украины продолжать боевые действия. По их мнению, многие системы вооружений, поставляемые Западом Украине, устарели и стали слишком уязвимыми перед более дешевыми в производстве беспилотниками. Отдельной проблемой также называется уязвимость Украины к задержкам в поставках оружия из США или стран Европы.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не видит места для компромисса по вопросу размещения европейских военных контингентов на Украине. Кроме того, глава МИД РФ отметил, что Россия будет рассматривать присутствие "миротворческих сил" Евросоюза на Украине как присутствие НАТО.