НАТО направит $728 млн на развитие программы по космическим разведоперациям

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Организация Североатлантического договора (НАТО) приняла решение выделить $728 млн на проведение разведывательных операций в космосе. Об этом сообщил в понедельник порталу Breaking Defense полковник Джонатан Уитэкер из Объединенного командования Космических сил НАТО.

Выделенные средства, подчеркнул он, пойдут на "развитие потенциала" Центра альянса по проведению операций в космическом пространстве. Так, будет создан специальный архив данных, связанных с "текущей ситуацией в космосе, разведкой, наблюдением и рекогносцировкой в космическом пространстве". Данные для программы будут предоставлены спутниками 19 стран - участниц НАТО. Как ожидается, она начнет свою работу к 1 января 2026 года.