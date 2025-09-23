Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны заявил, что на это решение не повлияют требования США

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Венгрия продолжит покупать нефть из России, несмотря на требования США, без нее невозможно обеспечить безопасное снабжение страны. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью британской газете The Guardian.

"Для нас энергоснабжение - чисто физический вопрос. Можно мечтать о том, чтобы покупать нефть и газ где-то [кроме России], но мы можем покупать только там, где у нас есть инфраструктура. Если посмотреть на физическую инфраструктуру, то становится очевидно, что без поставок из России невозможно обеспечить безопасное снабжение страны", - сказал он.

Глава венгерского дипведомства также подчеркнул, что со странами Западной Европы "вести рациональный диалог, основанный на фактах и здравом смысле, совершенно невозможно", а западные чиновники, по его словам, выглядят как "фанатики".

При этом Сийярто отметил, что отношения Будапешта и Брюсселя остаются напряженными, а с Соединенными Штатами отношения улучшились. Он добавил, что "когда президент США [Дональд Трамп] твой друг", то ситуация становится совсем иной, вне зависимости от действий Брюсселя.

Трамп 13 сентября заявил, что готов ввести жесткие санкции в отношении России, если все члены Североатлантического альянса будут действовать сообща и прекратят закупать российскую нефть. Он отметил, что продолжение импорта энергоресурсов из РФ некоторыми союзниками по НАТО "ослабило переговорные позиции альянса". Кроме того, хозяин Белого дома призвал страны НАТО ввести импортные пошлины против Китая в размере 50-100%. По его словам, это поможет положить конец украинскому кризису, но при этом такие тарифы могут быть отменены после мирного урегулирования.