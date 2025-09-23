Президент Турции при этом отметил, что Европа не сможет вечно оказывать Киеву помощь

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил сомнения в том, что украинский конфликт завершится в ближайшее время. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу Fox News.

"Я не очень верю в то, что это случится", - ответил Эрдоган на вопрос о возможном скором завершении конфликта.

Турецкий лидер также указал, что Украина не может конкурировать с Россией в экономическом плане, а Европа не сможет вечно оказывать Киеву помощь.

В начале сентября Эрдоган заявил, что Турция стремится к постепенному повышению уровня переговоров по Украине. По его словам, необходимо "преобразовать надежду на мир в конкретные, ориентированные на решения результаты", поэтому надо решать этот вопрос на уровне руководства.