Согласно поправкам, БПЛА могут сбиваться при полетах над ограниченными для воздушных судов зонами, если этим они нарушают установленный командованием порядок воздушного движения

ВИЛЬНЮС, 23 сентября. /ТАСС/. Сейм (парламент) Литвы одобрил упрощенный порядок применения военных мер против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), нарушающих установленные требования. На пленарном заседании депутаты единогласно поддержали соответствующее предложение Минобороны.

"Тем самым мы закладываем новые основы применения военной силы, чтобы оперативно использовать ее против нарушителей", - сказала с трибуны Сейма министр обороны Довиле Шакалене.

По ее словам, ранее действовавшие правила не отвечали уровню возросших угроз. Согласно принятым поправкам к положению по использованию военной силы, БПЛА могут сбиваться при полетах над ограниченными для воздушных судов зонами, если этим они нарушают установленный командованием порядок воздушного движения. Ранее обязательным условием для уничтожения таких БПЛА был факт их использования в качестве оружия.

Как утверждала министр обороны, беспилотники-нарушители армия будет сбивать "в случае абсолютной военной необходимости" с применением всех возможных мер для охраны населения и материального имущества.