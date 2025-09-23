Минздрав сектора: 1,7 тыс. медиков погибли с начала военной операции Израиля

Представитель Минздрава также указал, что действующий запрет израильских властей на поставки топлива в Газу "грозит перерасти в ужасающую катастрофу как для сферы здравоохранения, так и для всего анклава"

КАИР, 23 сентября. /ТАСС/. Более 1,7 тыс. медицинских работников были убиты в результате израильских бомбардировок или обстрелов территории сектора Газа с начала военной операции в анклаве.

"На сегодняшний день число погибших медработников в Газе из-за действий израильской армии достигло 1 723", - сообщил представитель Минздрава, слова которого привел телеканал Al Jazeera. Он добавил, что за время проведения военной операции артиллерийским атакам или налетам с воздуха подверглись 38 больниц.

Представитель Минздрава также указал, что действующий запрет израильских властей на поставки топлива в Газу "грозит перерасти в ужасающую катастрофу как для сферы здравоохранения, так и для всего анклава".

18 августа Al Jazeera информировал, что большинство больниц в секторе пострадали и прекратили свою работу из-за боевых действий: из порядка 40 продолжали функционировать только 15, многие из них лишь частично.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. Согласно последним данным Минздрава Газы, общее число палестинцев, погибших в секторе в результате боевых действий, превысило 65 тыс., более 166 тыс. получили ранения, еще 440 местных жителей, в том числе 147 детей, умерли от голода.