МАДРИД, 23 сентября. /ТАСС/. Испанский наемник, вступивший в Вооруженные силы Украины (ВСУ), был ликвидирован. Об этом сообщила электронная газета El Digital de Albacete.

По ее информации, Хуан Луис Амадор Матиас служил солдатом стрелкового батальона. Он был ликвидирован на Украине 20 сентября.

Как заявил изданию брат Амадора Матиаса, семья рассчитывает на репатриацию тела. "Мы знаем, что это будет длительный и утомительный процесс", - сказал родственник наемника.

В мае глава СК РФ Александр Бастрыкин заявлял, что следствием получены сведения об участии в вооруженном конфликте на стороне Украины свыше 3,3 тыс. наемников из более чем 70 стран. Из них в отношении 902 лиц вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых.