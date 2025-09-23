В Североатлантическом альянсе отметили, что будут использовать "все необходимые военные и невоенные инструменты для самообороны и сдерживания угроз со всех сторон"

БРЮССЕЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Организация Североатлантического договора пообещала дать решительный ответ в случае нарушения воздушных границ стран-участниц. Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета по итогам консультаций, проведенных после инцидента с истребителями в небе над Эстонией.

"Ответ НАТО <...> и впредь будет решительным, - говорится в документе. - Мы укрепим наши возможности, позиции в области сдерживания и обороны, в том числе посредством эффективной противовоздушной обороны".

В заявлении также указано, что НАТО будет использовать "все необходимые военные и невоенные инструменты для самообороны и сдерживания угроз со всех сторон".

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Таллин запросил консультации членов НАТО в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора в связи с якобы совершенным российскими истребителями нарушением воздушных границ страны. До этого власти Эстонии выступили с утверждением, что утром 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 вторглись в ее воздушное пространство.

В Минобороны РФ заявили, что российские истребители не нарушали воздушных границ Эстонии. Три российских МиГ-31, как указали в ведомстве, совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля, подчеркнули в Минобороны РФ. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись, заверили в военном ведомстве.