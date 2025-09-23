В Норвегии заявили, что Россия якобы три раза нарушила ее воздушные границы

По утверждению норвежского премьера Гара Стёре, инциденты произошли 25 апреля, 24 июля и 18 августа

СТОКГОЛЬМ, 23 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре только в сентябре заявил о якобы имевших место нарушениях воздушных границ страны со стороны РФ весной и летом. Заявление опубликовано на сайте правительства Норвегии.

"Весной и летом Россия трижды вторгалась в воздушное пространство Норвегии, - утверждается в документе. - Продолжительность нарушения границы составляла от одной до четырех минут. Мы не можем определить, было ли это сделано намеренно или из-за навигационных ошибок". Власти Норвегии, говорится в пресс-релизе, считают произошедшее неприемлемым и "дали это понять российским властям". По утверждению норвежских властей, инциденты произошли 25 апреля, 24 июля и 18 августа.

Власти России неоднократно заявляли, что при выполнении всех полетов российские самолеты руководствуются международными правилами и никоим образом не выходят за их рамки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что любые обвинения в адрес российских военных в якобы нарушении каких-то границ "по-прежнему ни разу не были подкреплены сколь-либо достоверными данными".