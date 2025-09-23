По данным издания, потери от онлайн мошенничества в странах сообщества превышают €4 млрд в год

БРЮССЕЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Евросоюз проведет тщательное расследование на предмет принятия адекватных мер компаниями из США - Mеta (признана в России экстремистской), Apple, Microsoft - а также европейской платформой Booking.com по борьбе с мошенничеством в интернете. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на еврокомиссара по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенну Вирккунен.

По ее данным, потери от онлайн мошенничества в странах сообщества превышают €4 млрд в год. Еврокомиссар заявила, что регулирующие органы ЕС направляют во вторник официальные запросы трем американским технологическим гигантам и глобальной платформе по размещению Booking Holdings в соответствии с полномочиями, предоставленными законом о цифровых услугах.

"В интернете совершается все больше преступных действий, - отметила еврокомиссар. - Нам необходимо убедиться, что онлайн-платформы действительно прилагают все усилия для выявления и предотвращения подобного незаконного контента". По ее словам, Еврокомиссия тщательно изучит действия заокеанских компаний в борьбе с поддельными приложениями, в том числе банковскими.

Сообщество хочет также получить больше информации о подходе американской Booking Holdings, чья крупнейшая дочерняя компания Booking.com находится в Амстердаме, к поддельным предложениям по размещению.

Подобное решение Брюсселя, которое впоследствии может привести "к официальному расследованию и возможным штрафам", происходит на фоне трансатлантической напряженности, связанной с цифровыми правилами ЕС. Президент США Дональд Трамп пригрозил наказать страны, которые "дискриминируют" американские компании, более высокими пошлинами, говорится в публикации.