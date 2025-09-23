Погранпереходы начнут работу в ночь на 25 сентября

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Польши откроют в ночь на 25 сентября закрытые с 12 сентября в связи с учениями "Запад-2025" погранпереходы на границе с Белоруссией. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск.

"Через полтора дня, в полночь со среды на четверг, погранпереходы будут открыты", - сообщил он перед заседанием правительства. Трансляцию выступления премьера вел телеканал TVP Info. "Министр [внутренних дел Марчин] Кервиньский подпишет соответствующее распоряжение", - добавил польский премьер.

Польша закрыла все работавшие до той поры погранпереходы на границе с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября. Помимо пункта пропуска пассажирского транспорта в Тересполе движение через польско-белорусскую границу прекратилось на КПП для грузового транспорта "Кукурыки" - "Козловичи", а также на трех погранпереходах на железной дороге - "Кузница Белостоцкая" - Гродно", "Семянувка" - "Свислочь", "Тересполь" - "Брест". Решение было принято 9 сентября польским премьером Дональдом Туском, он связал меру с белорусско-российскими учениями "Запад-2025". В то же время, в МВД Польши подчеркнули, что закрытие границы является бессрочным, движение будет возобновлено лишь после оценки властями ситуации в области безопасности.