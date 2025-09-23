Согласно оценкам наблюдателей, экспертов и украинских СМИ, действия властей страны, преподносящиеся как борьба с коррупцией, являются лишь показательными акциями

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Суд арестовал недвижимость под Киевом исполняющего обязанности главы Государственной таможенной службы Украины Сергея Звягинцева. Как сообщается в телеграм-канале специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), активы необходимо признать необоснованными и конфисковать.

По данным САП, глава таможни пользуется активами на общую сумму более 3,2 млн гривен ($77,3 тыс.) - это жилой дом и земельный участок под Киевом. Недвижимость оформлена на близкого родственника жены, но антикоррупционные органы установили, что фактическим собственником является глава таможни со своей семьей. Высший антикоррупционный суд уже наложил арест на активы. САП просит суд признать активы необоснованными и конфисковать.

Согласно оценкам наблюдателей, экспертов и украинских СМИ, действия властей Украины, преподносящиеся как борьба с коррупцией, являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков, а коррупция продолжает процветать почти во всех отраслях. С введением на Украине военного положения и мобилизации в феврале 2022 года коррупция лишь усилилась.