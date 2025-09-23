По сведениям агентства, в анклаве еще остается порядка 400 тыс. человек

КАИР, 23 сентября. /ТАСС/. Порядка 600 тыс. палестинцев были вынуждены бежать из города Газа, административного центра одноименного анклава, по распоряжению израильских властей. Об этом сообщило агентство Maan.

По его данным, "уже более 600 тыс. жителей бежали из города Газа по приказу Израиля". Только за ночь на 23 сентября, указывает агентство, из административного центра выехали не менее 15 тыс. жителей. Вместе с тем, по сведениям Maan, в городе еще остается порядка 400 тыс. человек.

Также отмечается, что 23 сентября утром израильские силы полностью окружили город Газа, он теперь оказался полностью отрезанным от внешнего мира.

8 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия в ближайшее время начнет масштабное наступление на город Газа, в связи с чем палестинскому населению следует немедленно его покинуть. Израильские ВВС атаковали в этом населенном пункте более 850 целей, готовя почву для операции сухопутных сил, которая началась 16 сентября.