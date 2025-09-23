Антониу Гутерриш добавил, что необходимо работать над "полноценным прекращением огня и справедливым, долгосрочным миром в соответствии с Уставом и резолюциями ООН, а также международным правом"

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высоко оценил дипломатические усилия, которые прилагают США в мирном урегулировании конфликта на Украине.

"Я высоко оцениваю недавние дипломатические усилия США и других сторон", - сказал он, говоря об украинском конфликте в ходе выступления на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

Гутерриш добавил, что необходимо работать над "полноценным прекращением огня и справедливым, долгосрочным миром в соответствии с Уставом и резолюциями ООН, а также международным правом".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва продолжит настаивать на мирном урегулировании украинского конфликта. По его словам, Россия рассчитывает, что "Соединенные Штаты и лично президент [США Дональд] Трамп будут прилагать усилия с тем, чтобы помогать в этом деле".