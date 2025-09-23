Встреча глав внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Олега Барцица пройдет 1 октября в Сочи

СУХУМ, 23 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Абхазии Сергей Лавров и Олег Барциц в рамках встречи 1 октября в Сочи подпишут план консультаций между двумя министерствами на 2026-2027 годы. Об этом сообщила пресс-служба МИД Абхазии.

"1 октября в Сочи состоится встреча министра иностранных дел Республики Абхазия Олега Барцица и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Главы внешнеполитических ведомств проведут «сверку часов» по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня. В рамках встречи планируется подписание плана консультаций между Министерством иностранных дел Республики Абхазия и Министерством иностранных дел Российской Федерации на 2026-2027 годы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 1 октября также пройдет трехсторонняя встреча министров иностранных дел Абхазии, России и Южной Осетии, где стороны обсудят вопросы Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, а также аспекты региональной безопасности.