Президент США Дональд Трамп в выступлении с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН намерен заострить внимание на эффективности всемирной организации, сообщил американский госсекретарь

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. ООН не играет должной роли в урегулировании кризисов, в том числе на Украине. Такую позицию изложил в эфире телеканала Fox News госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, президент США Дональд Трамп в выступлении с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН во вторник намерен заострить внимание на эффективности всемирной организации. "Почему до сих пор существует ООН, обладающая огромным потенциалом? ООН - это организация, у которой есть возможность делать выдающиеся вещи по всему миру, но она их не делает", - отметил Рубио.

"Если посмотреть на Россию и Украину, там продолжается конфликт. Именно президент [Трамп] пытается добиться его урегулирования. ООН не играет в этой никакой роли", - заявил Рубио. Он также заявил, что ООН "не играет роли" в урегулировании конфликта в секторе Газа.