Президент США Дональд Трамп поручил работать над этим, указал госсекретарь

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Вашингтон и его союзники значительно продвинулись вперед в выработке гарантий безопасности Украины. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу ABC.

"Президент [США Дональд Трамп] также поручил нам работать над гарантиями безопасности, и мы добились большого прогресса", - отметил он.

"Вскоре после встречи на Аляске [главы российского государства Владимира Путина и Трампа] все эти европейские лидеры прибыли в Вашингтон. Мы договорились работать над гарантиями безопасности ради будущего Украины после прекращения конфликта. Мы добились невероятного прогресса в создании контуров этого, и это будет играть ключевую роль на любых переговорах", - добавил Рубио.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.

Трамп 18 августа провел в Вашингтоне встречу с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран. Американский лидер также позвонил Путину. Как сообщил Ушаков, Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, рассматривалась в том числе идея повышения их уровня.