По информации газеты, речь идет о территориях на Западном берегу реки Иордан

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность признания суверенитета Израиля над оккупированными палестинскими территориями на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на британские правительственные источники.

По ее мнению, признание незаконных еврейских поселений на Западном берегу сильно затруднит урегулирование палестино-израильского конфликта на основе принципа сосуществования двух государств. Отмечается, что Трамп может пойти на данный шаг после того, как ряд европейских государств, включая Великобританию, признали государственность Палестины. Согласно изданию, хозяин Белого дома может затронуть эту тему в ходе своего выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 23 сентября.

Ранее на конференции в штаб-квартире ООН о признании Государства Палестина объявили Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Сан-Марино и Франция. 21 сентября Палестину официально признали Австралия, Великобритания, Канада и Португалия. Согласно их заявлениям, приверженность принципу двух государств для двух народов является ключом к миру и безопасности как для палестинского, так и для израильского народов.

22 сентября портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху хочет получить от Трампа разрешение на оккупацию Израилем Западного берега реки Иордан. По соглашению 1993 года Западный берег разделен на три зоны. Под полным контролем Палестинской национальной администрации находится зона А, занимающая 17,2% территории. В зоне B (23,8%) Палестина имеет политический, но не военный контроль. Наибольшая часть - зона C (59% территории) - под полным политическим и военным контролем Израиля.