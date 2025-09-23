Американский президент отметил, что политики выдвигают "несерьезные и нелепые требования"

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что не намерен встречаться с лидерами демократов в Конгрессе США для обсуждения мер по предотвращению приостановки работы федерального правительства (шатдаун) страны.

Глава вашингтонской администрации в соцсети Truth Social написал, что такая встреча "не может быть продуктивной". Он подчеркнул, что демократы выдвигают "несерьезные и нелепые требования" для договоренностей о дальнейшем финансировании правительства.

Трамп 20 сентября заявил, что готов встретиться с лидерами демократов в Конгрессе США для обсуждения упомянутых мер, хотя и считает эти контакты бессмысленными. Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) и лидер демократического меньшинства Палаты представителей Хаким Джеффрис ранее в тот же день направили главе вашингтонской администрации письмо, в котором потребовали встречи для обсуждения упомянутого вопроса. Они обвинили республиканцев в "отказе вести двухпартийные консультации" об обеспечении дальнейшего финансирования работы правительства.

Трамп 19 сентября допустил приостановку работы федерального правительства страны, если республиканцы и демократы в Конгрессе к 1 октября не достигнут консенсуса по упомянутому законопроекту. Сенат 19 сентября отклонил два законопроекта о продолжении финансирования работы федерального правительства. Разработанный республиканцами и одобренный в нижней палате законопроект получил поддержку 48 законодателей, а документ, разработанный демократами в Сенате, поддержали 47 законодателей. Таким образом, Сенату не удалось принять законопроект, который предотвратил бы возможную приостановку работы правительства 1 октября. Как отмечают американские СМИ, это резко увеличивает вероятность шатдауна, поскольку на следующей неделе Конгресс уйдет на перерыв.

В марте Трамп подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства до окончания финансового года, который завершится 30 сентября. Это позволило предотвратить шатдаун, грозивший наступить 15 марта, который обернулся бы остановкой работы ряда правительственных ведомств и программ, временным прекращением выплаты жалования сотням тысяч госслужащих, многие из которых были бы отправлены в неоплачиваемый отпуск.

С 1977 года такое финансирование прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период шатдауна составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года - в первый президентский срок Трампа.