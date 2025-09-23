Трамп обвинил ООН в нерациональном расходовании средств

Президент США отметил, что предлагал провести реновацию штаб-квартиры за $500 млн, но организация решила пойти по другому пути "с огромным перерасходом средств, между $2 млрд и $4 млрд"

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. ООН нерационально расходует выделяемые ей средства, в том числе и в вопросе реновации своей штаб-квартиры. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, он сказал, что много лет назад предлагал провести реновацию штаб-квартиры за $500 млн. "Они решили пойти по другому пути, который был в то время намного дороже, - сообщил американский лидер. - У них был огромный перерасход средств, между $2 млрд и $4 млрд. <...> К сожалению, многое в ООН осуществляется в подобном ключе, но в намного больших масштабах".