Комиссия ООН заявила, что Израиль хочет установить постоянный контроль над Газой

Еврейское государство систематически разрушало гражданскую инфраструктуру в гуманитарных коридорах и буферной зоне, указали эксперты

ЖЕНЕВА, 23 сентября. /ТАСС/. Израильские власти продемонстрировали намерение установить постоянный контроль над сектором Газа. К такому заключению пришли эксперты Независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, и в Израиле.

"Израильское правительство продемонстрировало четкое и последовательное намерение установить постоянный контроль над сектором Газа, обеспечив при этом еврейское большинство на оккупированном Западном берегу [реки Иордан] и внутри Израиля", - говорится в пресс-релизе к докладу комиссии.

В тексте отмечается, что израильские власти "широко и систематически разрушали гражданскую инфраструктуру в [гуманитарных] коридорах и буферной зоне и постоянно расширяли" контроль на палестинской территории. Так, по состоянию на июль 2025 года под контролем властей еврейского государства оказалось "75% территории сектора Газа".

По словам председателя комиссии Нави Пиллэй, конфискация и установление Израилем контроля над палестинскими землями, "якобы осуществляемые в целях безопасности, ни для кого не привнесли большей безопасности, а усугубили страдания палестинского народа и лишили его ресурсов, необходимых для выживания".

Ранее в комиссии посчитали, что Израиль совершил геноцид в отношении палестинцев в секторе Газа. Ее эксперты заявили, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, а также другие ведущие политики еврейского государства подстрекали к геноциду и не понесли ответственности за свои действия.

Международная комиссия по Палестине была учреждена Советом ООН по правам человека в 2021 году для расследования предполагаемых нарушений международного гуманитарного права и прав человека, предшествовавших обострению палестино-израильского конфликта в мае того же года. В дальнейшем мандат комиссии, состоящей из трех экспертов, был расширен до расследования основных причин нестабильности в регионе и продолжительности конфликта.