Трамп заявил, что мир вступил в эпоху одного из величайших кризисов

По словам президента США, шесть лет назад "мир процветал"

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил во время выступления на общеполитических дискуссиях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что в мире наступил один из величайших кризисов.

По словам Трампа, шесть лет назад "мир процветал". "С тех пор орудия войны нарушили мир, который я выковал на двух континентах. Эпоха спокойствия и стабильности уступила место одному из величайших кризисов нашего времени", - сказал хозяин Белого дома, упрекнув администрацию своего предшественника Джо Байдена в том, что она привела США "к целому ряду катастроф".