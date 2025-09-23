Произошедшее в Маниле представляло собой целенаправленно организованное нарушение общественного порядка без четкой идеологической основы, указал политик

БАНГКОК, 23 сентября. /ТАСС/. Беспорядки, которые прошли в столице Филиппин 21 сентября, были организованы с целью дестабилизировать правительство страны. Об этом сообщило государственное агентство Philippine News Agency (PNA) со ссылкой на министра внутренних дел и местного самоуправления азиатской республики Хуанито Ремуллу.

С его слов, произошедшее в Маниле являлось не мотивированной с политической точки зрения акцией, а представляло собой целенаправленно организованное нарушение общественного порядка без четкой идеологической основы. Ремулла заявил, что организаторы протестов вербовали для участия в беспорядках детей, самым младшим из которых было 11 лет.

"Похоже, что это организованная группа. <...> Они платят детям по 3000 [филиппинских песо] (примерно $52 - прим. ТАСС) каждому", - сказал министр.

По предварительным данным МВД, несовершеннолетних инструктировали сжечь официальную резиденцию президента республики. Как отметил глава ведомства, власти Филиппин могут возбудить дела в отношении участников насильственных акций по обвинениям в поджоге, уничтожении имущества и подстрекательстве к мятежу. "Никто не освобожден от расследования", - указал министр. По его данным, под следствием уже находятся 217 человек, 95 из которых несовершеннолетние.

Акция протеста под названием "Марш триллиона песо" была инициирована общественными активистами на фоне выявления хищений из фонда по борьбе с наводнениями в стране. В протестах, по оценкам властей, приняли участие порядка 49 тыс. человек. Пострадали по меньшей мере 95 полицейских. В МВД сообщили, что в ходе протестов полиция задержала 216 человек, в том числе 89 несовершеннолетних.